La bancada de diputados de la UDI, se mostró molesta luego de los nuevos antecedentes revelados esta semana en el Caso Convenios.

Esto luego de que la polémica por el caso Democracia Viva continúa, y ha tomado especial relevancia en las últimas horas, tras la prisión preventiva de Daniel Andrade, expresidente de la fundación y expareja de la diputada RD, Catalina Pérez; y del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.

Entre los delitos que se le imputan, se encuentran cohecho, fraude al fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

A lo anterior, se suman las palabras del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien señaló que había recibido una minuta sobre Democracia Viva, pero que no alertaba de “irregularidades”.

Frente a esto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “con las nuevas noticias tenemos imputados desde un seremi, pasando por una diputada del Frente Amplio, una subsecretaria, hasta un asesor del segundo piso del Presidente Boric".

“Con esto queda claro que el problema es mucho más extendido de lo que pensábamos”, se refirió el parlamentario UDI.

Enfatizó que “el gobierno se equivoca al no entregar toda la información desde el principio, y el Presidente Boric hoy día también se equivoca al decidir no sacar al ministro Montes para no afectar su opción, la opción En Contra en el plebiscito”.

Y agregó que “en realidad, una decisión firme por la probidad, y haber sacado al ministro Montes, podría haber beneficiado al gobierno y a su opción”.

Por su parte, el legislador Juan Antonio Coloma señaló, “Crispi investigado como imputado, Montes sabía, Catalina Pérez la van a imputar”.

“Jackson renunciado, pero siguen siendo investigado Pdte. ¿Cuándo supo de Democracia viva y que hizo para evitarlo? Todos los caminos conducen a La Moneda”.