En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Hernán Godoy, confesó su opinión respecto al gobierno actual y reveló detalles de su trayectoria.

“Le esta quedando grande el poncho al presidente de la república y a sus ministros, estamos llenos de políticos corruptos, que roban a destajo, a manos llenas y nadie para esto. Me molesta mucho por que somos del pueblo, yo me forme a la fuerza con mucho esfuerzo, estudiando. Le pido al presidente Gabriel Boric que se afeite y se ponga corbata, no tiene presencia”, expresó Hernán Godoy.

“Clavito”, quién cumple 60 años relacionado al fútbol profesional, al ser preguntado por José Sulantay, respondió: “Él es buena persona y excelente entrenador. Tiene una familia maravillosa, su señora Marcia, sus hijos e hijas. Con él fuimos como hermanos, vivimos hermosos momentos, él al principio no quería ser entrenador, primero se metió en una empresa de camiones. Después de esto, José me dijo que quería ser entrenador, yo lo llevaba a Juan Pinto Durán para que cumpliera su sueño y lo ayudaba, sacó su título y posteriormente comenzó en y le fue bien”, dijo el centrodelantero.

En la conversación con Protagonistas, el referente del fútbol nacional, fue consultado por cómo le gustaría que lo recordaran, a lo que respondió: “Lo mismo que José, quiero dejar una secuela como entrenador, persona y padre de familia. Más que nada quiero que se me recuerde bien”, dijo el entrenador histórico del fútbol Chileno.